В Греции объявлена всеобщая 48-часовая забастовка

В Греции профсоюзы объявили всеобщую 48-часовую забастовку. Поводом послужило обсуждение в парламенте новых мер по сокращению госрасходов. В обмен на очередную порцию финансов от Евросоюза и МВФ правительство собирается урезать зарплаты и пенсии, сообщает ИТАР-ТАСС.

В рамках забастовки прекратят работу государственные учреждения, банки, школы и университеты, некоторые магазины. Афины ожидает транспортный коллапс: бастуют работники метро, водители трамваев и машинисты пригородных электричек. На несколько часов закроется воздушное пространство страны.

Полиция готовится к массовым акциям протеста и возможным беспорядкам в центре Афин.