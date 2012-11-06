Изменения в закон о сборе единого взноса на соцстрахование вступят в силу с 1 января

Закон «О внесении изменений в статью 8 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» опубликован в газете «Голос Украины» (№209 от 6 ноября 2012 года) и вступит в силу с 1 января 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в статью 8 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Верховная Рада приняла этот закон 16 октября.

Путем внесения изменений в ч. 15 ст. 8 предложено отменить распределение единого социального взноса по видам общеобязательного государственного социального страхования в соответствии с классами профессионального риска производств с учетом видов их экономической деятельности, а также пересмотреть ставки отчислений с определенной законом базы начисления для бюджетных учреждений, предприятий, учреждений и организаций, в которых работают инвалиды, для наемных работников, военнослужащих, государственных служащих.

Согласно документу, сумма единого взноса (кроме суммы единого взноса, который платится из сумм денежного обеспечения родителям - воспитателям детских домов семейного типа, приемным родителям), распределяется: на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы - 5,0906%; на общеобязательное государственное социальное страхование в связи со временной потерей трудоспособности и расходами, связанными с захоронением, - 5,7410%; на общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые привели к потере трудоспособности, - 3,6354%; на общеобязательное государственное пенсионное страхование (в солидарную систему) - 85,5330%.

В законе предусмотрено, что расчет распределения единого взноса по видам общеобязательного государственного социального страхования проводится на основании отчетности о начислении единого взноса по результатам предыдущего года.