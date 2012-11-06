Кабмин к 2017 году планирует снизить уровень безработицы в 1,2 раза

Кабинет министров Украины к 2017 году планирует снизить уровень безработицы в Украине в 1,2 раза — до 6,3-6,6%.

Об этом говорится в постановлении №1008 от 15 октября 2012 года «Об утверждении Программы содействия занятости населения и стимулировании создания новых рабочих мест на период до 2017 года», опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№203 от 6 ноября 2012 года).

Согласно приложениям к документу, ожидается, что численность безработных в возрасте 15-70 лет снизится с 1,7-1,75 млн человек в 2012 году до 1,45-1,5 млн человек в 2017 году. При этом предполагается, что уровень безработицы среди людей в возрасте 15-24 лет уменьшится с 19,2-21,2 млн человек в 2012 году до 13-14,8 млн человек в 2017 году.

Программой планируется, что численность занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет вырастет с 20,5-20,3 млн человек в текущем году до 21,4-21,2 млн человек в 2017 году, а уровень занятости населения вырастет с 60,2-59,6% в этом году до 64,3-63,7% в 2017 году.

Для реализации программы предусматривается разработать механизм предоставления господдержки субъектам хозяйствования, реализующим инвестпроекты в приоритетных отраслях экономики; усовершенствовать законодательство с целью создания благоприятного налогового и инвестиционного климата в приоритетных видах экономической деятельности. Также планируется создать благоприятные условия для ведения бизнеса в части упрощения разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности, активизации финансово-кредитной и информационной поддержки малых предпринимателей, развития сети региональных и местных фондов поддержки предпринимательства.

Кроме того, Минсоцполитики поручено разработать и подать Кабмину проекты нормативных актов по легализации зарплаты и рабочих мест. Также министерство должно реформировать систему общегосударственного социального страхования в части усиления госконтроля за использованием страховых средств, внедрить систему общегосударственного пенсионного страхования.

В рамках мероприятий планируется разработать механизм внедрения Национальной рамки квалификаций.

В результате внедрения программы ожидается, в частности, повысить мобильность рабочей силы на рынке труда, ее качество и конкурентоспособность, в частности, людей в возрасте от 45 лет, уменьшить объемы нелегальной занятости, ликвидировать абсолютную бедность среди работоспособных лиц.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, количество зарегистрированных безработных в Украине в сентябре 2012 года составило 416,1 тыс. человек, или 1,5% от общего количества граждан трудоспособного возраста, что на 0,4% меньше показателя по безработице на начало года.

При этом более половины зарегистрированных безработных (244,8 тыс. человек) – женщины, 171,3 тыс. – мужчины. Сообщается, что 263,9 тыс. зарегистрированных безработных проживают в городах, 152,2 тыс. – в сельской местности.