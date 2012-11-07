Еврокомиссия из-за кризиса хочет упростить выдачу виз туристам

Брюссель. Европейская комиссия выступает за увеличение выдачи виз гражданам третьих стран для ускорения развития туризма в Европе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном сегодня Еврокомиссией коммюнике для Европарламента и Совета ЕС.

В документе, в частности, отмечается, что в 2011 году количество занятых в Европе в туризме составляет 18,8 млн человек, а количество денег, израсходованных иностранцами в Европе, - 330,44 млрд евро. При этом к 2020 году Еврокомиссия ожидает роста числа занятых в туризме до 20,4 млн человек, а количество израсходованных иностранцами средств - до 427,31 млрд евро.

"С учетом нынешнего экономического спада мы должны бороться за усиление туристических потоков в Европу с одновременным продолжением обеспечения безопасности наших границ", - заявила по этому поводу комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Сесилия Мальмстрем.

“Упрощение возможностей для легальных визитеров, которые не несут рисков безопасности, посетить Европу может лишь усилить нашу позицию как туристического направления номер один в мире", - прибавила она.

Европейская комиссия считает, что для увеличения выдачи виз гражданам третьих стран многое можно сделать даже в условиях действующих сегодня в Европе правил. Так, по мнению Комиссии, консульства должны обеспечить, чтобы собеседования назначались не позднее, чем на 15-й день с момента подачи заявки, а решение о выдаче виз также одобрялось максимум в течение 15 дней.

Кроме того, Еврокомиссия выступает за то, чтобы в консульствах были формуляры-заявки на визу на языке страны, в которой работает консульство, а также - за изучение возможностей выдачи многократных виз.

Кроме того, в долговременной перспективе, по мнению Комиссии, законодательство может быть изменено с целью упрощения и сокращения процедуры выдачи виз, упрощения формы заявки на визу, упрощения требований к документам, подаваемым в консульства, определения правил выдачи многократных виз.

В целом в 2011 году было выдано 12 638 750 шенгенских виз для граждан третьих стран.