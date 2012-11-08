Кабмин одобрил Концепцию единой системы управления миграционными процессами

Кабинет министров Украины одобрил Концепцию создания единой информационно-аналитической системы управления миграционными процессами, которую предусматривается реализовать на протяжении 2013-2015 годов.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 7 ноября 2012 г. № 870-р, текст которого размещен на Правительственном портале.

В распоряжении отмечается, что на данное время не существует информационных ресурсов, которые состоят из персональных данных об оформленных и выданных Департаментом миграционной службы (ДМС) паспортных документов граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, а также о потере и признании таких документов недействительными.

Соответствующая концепция определяет пути и этапы создания единой информационно-аналитической системы управления миграционными процессами, применение которой направлено на автоматизацию деятельности ДМС и приведение с учетом лучшего опыта Европейского Союза системы государственного управления миграционными процессами в соответствие со стандартами Европейского Союза.

Концепция должна определить подходы к формированию и созданию информационно-аналитической системы, которая даст возможность автоматизировать процессы деятельности ДМС, осуществлять обмен информацией с другими органами государственной власти с целью обеспечения реализации ими государственной политики в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), в том числе противодействия нелегальной (незаконной) миграции, гражданства, регистрации физических лиц, беженцев и других категорий мигрантов, а также будет способствовать совершенствованию системы государственного управления миграционными процессами в соответствии с международными стандартами в сфере реализации прав человека.

Создание информационно-аналитической системы осуществляется с учетом государственных и международных стандартов и применением современных технологий обработки информации. При этом финансирование мероприятий, связанных с реализацией этой Концепции, осуществляется за счет средств государственного бюджета, а также других источников, не запрещенных законодательством.

Планируется, что реализация Концепции даст возможность, в частности, повысить эффективность государственного управления миграционными процессами, получить государственный информационный ресурс для управления ими, сформировать информационно-аналитическую систему, а также обеспечить информационно-техническую деятельность органов государственной власти, направленную на гарантирование гражданам их конституционных прав на свободу передвижения и свободный выбор местожительства.

Кроме того, концепция поможет увеличить количество административных услуг, которые предоставляются с использованием информационных ресурсов ДМС, и проводить мониторинг и анализ динамики миграционных и демографических процессов, а также способствовать интеграции иммигрантов, которые находятся в Украине на законных основаниях, в украинское общество. В то же время создание информационно-аналитической системы будет способствовать выполнению Плана действий относительно либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины, который одобрен на саммите Украина - Европейский Союз (22 ноября 2010 г., г. Брюссель, Королевство Бельгия), и ликвидации разницы между миграционными процедурами в Украине и в странах Европейского Союза.