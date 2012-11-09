В Аргентине продолжаются многотысячные протесты против политики власти

Десятки тысяч людей вышли на улицы аргентинской столицы Буэнос-Айреса в знак протеста против действий правительства и Президента страны Кристины Фернандес де Киршнер.

Активисты оппозиции использовали социальные сети, организуя акцию протеста, которая, по их словам, стала одной из самых больших антиправительственных демонстраций в этом году, сообщает ВВС Украина.

Участники акций протестуют против роста инфляции, высокого уровня преступности и коррупции среди высокопоставленных должностных лиц и чиновников.

К. Ф. де Киршнер была переизбрана на второй срок в прошлом году, однако с того времени ее популярность резко снизилась.

По официальным данным, инфляция в Аргентине составляет 12%, но аналитики считают, что реальная цифра еще выше.

Международный валютный фонд в сентябре предупредил Аргентину о том, что в случае, если страна не достигнет приемлемых показателей роста экономики и уровня инфляции до декабря 2012 года, то ей могут грозить санкции.

Участники демонстрации в Буэнос-Айресе также выразили протест против введенных в прошлом году и ужесточенных в этом году ограничений на покупку доллара, в результате чего аргентинцы не могут переводить свои сбережения в эту валюту.

Власть страны заявляет, что замедление аргентинской экономики - результат глобального финансового кризиса, а не деятельности правительства.

Сторонники Президента заявляют, что ее политикой недовольны в основном представители среднего класса и богатые люди, в то время как главным достижением они называют реальную помощь самым бедным слоям населения.