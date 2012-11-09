Эксперт: показатели безработицы будут сдерживаться переводом на неполный рабочий день

Эксперты не ожидают роста уровня безработицы в Украине в следующем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказала ведущий эксперт Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий.

«Я не думаю, что безработица значительно вырастет в следующем году. Особенно ввиду того, что в Украине, как показал кризис 2009 года, существуют предупредительные механизмы работодателя, когда рабочих просто переводят на частичную занятость, на неполный рабочий день», - заметила она и прибавила, что это спасает работодателя от потери квалифицированного работника, а работника – от полной потери работы.

А.Бетлий допустила, что в случае ухудшения ситуации подобные меры могут коснуться работников металлургии, машиностроения и химической промышленности, но они минуют пищевую промышленность.

По словам А.Бетлий, сегодня определяющими для экономического развития Украины на последние месяцы этого года и на следующий год являются внешние факторы, ситуация в Евросоюзе.

«Пока мировой консенсус говорит о том, что в среднем экономики Европейского Союза будут расти. Это значит, что немного возобновится спрос на украинские товары», - подчеркнула А.Бетлий.

Соответственно, по ее словам, по базовому сценарию не следует ожидать, что украинская промышленность будет в дальнейшем падать. При этом А.Бетлий отметила, что все же существуют определенные риски, связанные с кризисом в ЕС.

«Если не будут преодолены долговые проблемы Греции, Италии, Испании, то понятно, что Украина столкнется с проблемами: первая – это низкий спрос на наши товары, вторая - это финансирование», - сказала эксперт.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, число зарегистрированных безработных в Украине в сентябре 2012 года составляет 416,1 тыс. человек или 1,5% от общего числа граждан трудоспособного возраста, что на 0,4% меньше показателя на начало года.

При этом больше половины зарегистрированных безработных (244,8 тыс. человек) – женщины, 171,3 тыс. – мужчины. 263,9 тыс. зарегистрированных безработных проживают в городах, 152,2 тыс. – в сельской местности.