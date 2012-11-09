Работодатели предлагают вакансии с низкими зарплатами - Центр занятости Киевской области

Директор Киевского областного центра занятости Василий Якобинчук заявляет, что работодатели предлагают в службу занятости вакансии с низким уровнем зарплат, на которые очень сложно трудоустроить людей.

Как передает корреспондент УНИАН, во время пресс-конференции директор Киевского областного центра занятости отметил, что в области почти 30% вакансий, которые подаются работодателями в службу занятости, имеют минимальную заработную плату. (УНИАН: Размер минимальной зарплаты в Украине на сегодня составляет 1094 грн)

По его словам, средняя заработная плата по области составляет 3100 грн. При этом, очень незначительная часть вакансий превышает среднюю заработную плату.

«Есть проблемы в этом плане, что низкий уровень зарплат, который предлагают сегодня работодатели. Поэтому службе занятости очень сложно трудоустраивать людей на такие вакансии» - сказал В.Якобинчук.

Кроме того, он сообщил, что в этом году, по сравнению с прошлым, количество поданных в службу занятости вакансий уменьшилось с 44 до 36 тысяч. Вместе с тем, и количество зарегистрированных безработных также уменьшилось. Таким образом, хотя в этом году уровень трудоустройства имеет показатель прошлого года, в процентном отношении он увеличился.

Также В.Якобинчук отметил, что в последние два года на одну вакансию в среднем по области претендует 4 человека. Тогда как в некоторых районах Киевской области этот показатель составляет 20 человек на место. В частности, это Богуславский, Мироновский, Тетиевский и Ставищенский районы. При этом, в Бориспольском районе на одно место претендует менее одного человека, потому что в наличии больше вакансий, чем безработных на учете.

По словам В.Якобинчука, по Киевской области рост уровня безработицы в следующем году не прогнозируется. Он сообщил, что на сегодня в области определенный по методологии Международной организации труда уровень безработицы составляет 6,9%. При этом показатель зарегистрированной безработицы – 2,2%.

Кроме того, эксперт отметил, что за последние два года в области отмечается рост количества рабочих мест. В частности, за 9 месяцев 2012 года было создано 30 тыс. рабочих мест, тогда как за аналогичный период прошлого года – 24 тыс., в 2009 году – 12 тыс. рабочих мест за весь год.

Также В.Якобинчук отметил тенденцию к уменьшению количества увольнений работников, которых в этом году меньше на 9%, чем в прошлом. «Мы не видим угрожающей ситуации относительно увеличения уровня безработицы, напротив, мы видим тенденцию к уменьшению», - сказал директор Киевского областного центра занятости.

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