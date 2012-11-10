В Украине стартовала общественная акция памяти жертв Голодомора

Члены Общественного комитета по увековечению памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов на заседании в Киеве приняли план мероприятий на 24 ноября – День памяти жертв Голодомора-геноцида.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

Как отмечается в сообщении, 24 ноября в Киеве возле Национального мемориала памяти жертв Голодоморов, во всех областных центрах Украины и 32 странах мира пройдут памятные мероприятия к 79-й годовщине Голодомора.

В рамках общенациональной акции «Зажги свечу памяти» миллионы украинцев зажгут свечи в своих окнах.

«Цель нынешней общественной кампании, в первую очередь, рассказать о тех, кто в годы геноцида спасал соотечественников от страшной смерти. Судьбы этих людей напоминают нам, что героизм возможен всегда», - подчеркнул историк, член Общественного комитета Владимир Вятрович.

Участники Общественного комитета отметили, что без знания таких праведных людей-благотворителей во времена Голодомора национальная память об этом преступлении против украинского народа будет неполной.

Как отмечается в сообщении, в этом году при содействии Общественного комитета опубликованы два новых издания. Первый в Украине учебник по истории геноцидов ХХ века доцента Львовского национального университета имени И.Франко Андрея Козицкого вышел в сентябре. В ближайшее время увидят мир рукописи Дмитрия Гойченко «Червоний апокаліпсис: розкуркулювання та голодомор».

Также, по данным Центра исследований освободительного движения, несмотря на цензурирование Министерством образования учебников истории, известные украинские ученые проведут серию Уроков памяти для школьников и студентов, посвященных событиям 1932-1933 годов.