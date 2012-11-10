Янукович определил сроки призывов на срочную воинскую службу в 2013 году

Президент Украины Виктор Янукович подписал указ № 635/2012 «О сроках проведения очередных призывов, очередных призывах граждан Украины на срочную воинскую службу и увольнении в запас военнослужащих в 2013 году».

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Согласно указу, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины и во исполнение Закона Украины «О воинской обязанности и воинской службе» определены на 2013 год такие сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную воинскую службу: 1) апрель - май; 2) октябрь - ноябрь.

Указом постановляется: призвать на срочную воинскую службу пригодных по состоянию здоровья к воинской службе в мирное время граждан Украины мужского пола, которым на день отправки в войсковые части исполнилось 18 лет, и старших лиц, которые не достигли 25-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную воинскую службу: 1) в апреле - мае 2013 года; 2) в октябре - ноябре 2013 года.

Этим указом Кабинету министров Украины поручено определить численность граждан Украины, которые подлежат призыву на срочную воинскую службу, и объемы расходов для проведения очередных призывов.

Кабинету министров Украины, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением очередных призывов граждан Украины на срочную воинскую службу.

Указом постановляется: уволить в запас из Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины войсковых формирований, Государственной специальной службы транспорта военнослужащих, которые призваны на срочную воинскую службу, имеют высшее образование по образовательно-квалификационному уровню подготовки специалиста или магистра и выслужили установленные сроки срочной воинской службы: в январе - феврале 2013 года и в июле - августе 2013 года, а также других военнослужащих, которые выслужили установленные сроки срочной воинской службы: в апреле - мае 2013 года; в октябре - ноябре 2013 года.

Министерству инфраструктуры Украины поручено обеспечить по заявкам военного командования, Государственной специальной службы транспорта перевозку лиц, указанных в статьях 2 и 5 этого указа, с соблюдением требований безопасности и проведение расчетов за эти перевозки согласно действующим тарифам.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования, кроме пункта 1 статьи 2, который вступает в силу с 1 марта 2013 года, и пункта 2 статьи 2, который вступает в силу с 1 сентября 2013 года.