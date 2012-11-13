Официально обнародованы результаты выборов в Верховную Раду

В газете "Голос Украины" обнародованы результаты выборов в Верховную Раду Украины.

В выборах народных депутатов Украины, которые состоялись 28 октября по мажоритарной системе, приняли участие 20 млн 759 тыс. 472 гражданина из общего количества 35 млн 800 тыс 129 граждан, внесенных в списки избирателей. Кроме того, на 116 заграничных избирательных участках проголосовали 20 тысяч 570 граждан из 424 тысяч 536 граждан, включенных в списки избирателей за границей.

Центральная избирательная комиссия на основании обработки протоколов 225 окружных избиркомов 10 ноября объявила официальные результаты выборов в многомандатном избирательном округе.

Таким образом, в Верховную Раду седьмого созыва прошли пять политических партий - Партия регионов, ВО "Батьківщина", партия "УДАР", Коммунистическая партия Украины и ВО "Свобода".

Кроме того, ЦИК признала избранными 220 депутатов в мажоритарных округах. В частности, от Партии регионов в парламент избраны 185 депутатов, от "Батьківщини" - 101, УДАРа - 40, от «Свободы» - 37, Компартии - 32, а также 43 самовыдвиженца и семь представителей других партий.

В пяти одномандатных округах - №№ 94, 132, 194, 197, 223 - результаты волеизъявления не признаны.

Как сообщал УНИАН, в выборах принимали участие 87 политических партий, в том числе 21 из них выдвинула 2 тысячи 643 кандидата по партийным спискам, а 66 партий выдвинули своих кандидатов в депутаты лишь в одномандатных избирательных округах.

В 225 одномандатных округах на депутатский мандат претендовали 2 тысячи 654 кандидата-мажоритарщика, из которых 1 тысяча 502 были выдвинуты партиями и 1 тысяча 152 кандидата баллотировались в Верховную Раду путем самовыдвижения.

Для проведения выборов в Украине было создано 33 769 избирательных участков, в том числе 32 188 обычных, 1465 специальных и 116 заграничных. Впервые за всю историю независимости Украины на 32 188 избирательных участках работали системы видеонаблюдения.

За ходом голосования наблюдали 3 тысячи 797 официальных наблюдателей от 28 иностранных государств и 35 международных организаций. Самые представительские миссии наблюдателей в Украину направили Бюро по демократическим институтам ОБСЕ и Международная неправительственная организация CANADEM - 635 и 475 человек, соответственно. Впервые заинтересованность в наблюдении за выборами в Украине проявили такие иностранные государства, как Нигерия, Парагвай и Кипр.

Кроме того, за выборами наблюдали 33 тысячи 90 представителей 68 национальных общественных организаций, 130 тысяч 750 наблюдателей от кандидатов в депутаты и 157 тысяч 898 наблюдателей от политических партий.