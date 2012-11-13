Список мероприятий в Киеве по случаю празднования Нового года и Рождества

В декабре 2012 года и в январе 2013 года по случаю празднования Нового года и Рождества в столице состоится ряд общегородских мероприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр Попов.

Так, 19 декабря на Майдане Незалежности состоится торжественное зажжение главной елки Украины. В День святого Николая дети-сироты и дети из малообеспеченных семей посетят Киевский национальный академический театр и получат подарки. В этот же день в Колонном зале КГГА проведут праздник для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, воспитанников школ-интернатов и детских домов Киева.

Также в рамках творческо-образовательного проекта «Новогодние приключения капитана Врунгеля» с 19 по 23 декабря дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных и многодетных семей, бездомные и беспризорные, дети, пострадавшие от последствий Чернобыльской катастрофы, родители которых погибли от несчастных случаев на производстве или во время исполнения служебных обязанностей, талантливые и одаренные дети и воспитанники школ-интернатов будут посещать новогодние представления в Национальной музыкальной академии Украины имени П.И.Чайковского.

Кроме того, с 19 декабря 2012 года до 10 января 2013 года Служба по делам детей будет проводить экскурсии для детей Центра социально-психологической реабилитации №1.

22 декабря на Крещатике состоится парад Дедов Морозов-волонтеров, а также благотворительные новогодние праздники в Колонном зале КГГА для детей с функциональными ограничениями, детских домов семейного типа, приемных семей.

31 декабря в 19.00 на Майдане Незалежности начнется праздник встречи нового 2013 года. 7 января киевляне и гости города будут праздновать Рождество на Крещатике.

С 10 до 12 января 2013 года в Легкоатлетическом манеже Республиканского высшего училища физической культуры состоятся ХVІІІ Всеукраинские соревнования по легкой атлетике «Рождественские старты».

Традиционно, 19 января киевляне будут отмечать праздник Крещения. Мероприятия по случаю Крещения Господнего будут проходить на Оболонской набережной возле Свято-Покровского собора Украинской православной церкви и в парке культуры и отдыха «Гидропарк».