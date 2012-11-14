В России трудовые мигранты с 1 декабря будут сдавать экзамен на знание русского языка

В России трудовые мигранты с 1 декабря будут обязаны подтверждать свои знания русского языка.

Как передает РИА «Новости», Президент РФ Владимир Путин одобрил закон, обязывающий трудовых мигрантов сдавать экзамен на знание русского языка. Соответствующий документ опубликовала "Российская газета".

Согласно закону, иностранные граждане, которые планируют трудиться в жилищно-коммунальном хозяйстве, розничной торговле или сфере бытового обслуживания, обязаны подтверждать владение русским языком не ниже базового уровня. При этом подтверждать знание языка нужно как при получении, так и при продлении разрешения на работу в России.

Подтверждением знания русского языка могут быть сертификат о прохождении гостестирования по русскому языку как иностранному; документ об образовании (в объеме не ниже основного общего образования), выданный в иностранном государстве и признаваемый в России, с нотариально удостоверенным переводом на русский; документ гособразца об образовании (в объеме не ниже основного общего), выданный образовательным учреждением России или (до 1 сентября 1991 года) бывшего СССР.

При российских вузах и зарубежных образовательных учреждениях сейчас действуют уже более 160 центров, получивших право проводить государственное тестирование иностранных граждан по русскому языку как иностранному.

Граждане стран, где русский язык - государственный, подтверждать его знание не должны. Статус государственного языка русский сейчас имеет (кроме России) в Беларуси и Южной Осетии.