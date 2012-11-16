Турчинов признает, что оппозиция не сможет сформировать в будущей ВР большинство

Оппозиция не сможет сформировать в будущей Верховной Раде большинство, считает первый заместитель председателя партии "Батькивщина" Александр Турчинов.

Об этом он сказал в эфире «5 канала», отвечая на вопрос, почему оппозиция не приглашает самовыдвиженцев для создания большинства в парламенте.

"Вы знаете, у нас адекватные политики в нашей команде, и мы, в принципе, умеем нормально считать. Реальное количество мандатов, вместе с мажоритарщиками, которые могут быть в команде, противостоящей тоталитарному режиму в Украине, оно, к сожалению, недотягивает до большинства. Это - реалии", - отметил А.Турчинов, сообщает «Украинская правда».

"Те, кто называл себя самовыдвиженцами… Мы всегда говорили: друзья, нет у нас сейчас, к сожалению, самовыдвиженцев, есть или представители "Батькищвины", представители оппозиции, или скрытые представители власти, которые называют себя самовыдвиженцами, какими-то другими названиями других политических сил, но они четко будут работать в фарватере "Регионов", - сказал А.Турчинов.