Азаров считает, что «все в стране нормально»

Ханой. У премьер-министра Николая Азарова вызывает оптимизм то, что «все в стране нормально».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Ханое, отвечая на вопрос о своих ощущениях от того факта, что 4 декабря исполнится тысяча дней его пребывания на должности премьер-министра.

"Нормальные у меня ощущения. Все в стране нормально, перспективы у нас неплохие на следующий год. И я испытываю в этой связи определенное радужное настроение, оптимистическое настроение", - сказал Н.Азаров.