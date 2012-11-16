Уровень безработицы в Украине снизился до 1,4%

Уровень безработицы в Украине в октябре 2012 года снизился по сравнению с сентябрем на 0,1% – до 1,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, количество безработных составило 399,9 тыс. человек. При этом пособие по безработице получают 288,4 тыс. человек. Средний размер пособия составляет 993 грн.

Как сообщал УНИАН, количество зарегистрированных безработных в Украине в сентябре составило 416,1 тыс. человек, что составляет 1,5% от общего количества граждан трудоспособного возраста и на 0,4% меньше показателя по безработице на начало года. С 1 января 2013 года максимальная помощь по безработице составит 4 прожиточных минимума и не будет привязана к средней зарплате по региону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт: показатели безработицы будут сдерживаться переводом на неполный рабочий день