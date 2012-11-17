Польша готовит план мероприятий по интеграции граждан третьих стран

Варшава. Польская власть разрабатывает план мероприятий по интеграции граждан третьих стран, реализация которого позволила бы облегчить жизнь иностранцев в Польше и приносила бы больше пользы от их работы в этом государстве.

Об этом корреспонденту УНИАН в Варшаве сказал представитель Министерства труда и социальной политики Польши Ян Лобажевский сегодня в ходе конференции на тему интеграции иностранцев в Польше.

Он отметил, что министерство работает над таким документом с весны прошлого года, добавив, что пока сложно прогнозировать, когда он может быть принят.

Собеседник агентства положительно оценил подготовленную и презентованную сегодня общественной организацией "Фонд развития "Кроме границ" (FROG) "дорожную карту более дружественной интеграции иностранцев в Польше".

По словам Я.Лобажевского, она содержит ряд рекомендаций, которые могут быть использованы во время выработки этого плана.

Руководитель правления FROG Ксения Наранович отметила УНИАН, что подготовленная экспертами фонда "дорожная карта" содержит конкретные идеи для лучшей интеграции иностранцев, выразив надежду, что представители польской власти действительно используют их.

"Дорожная карта", в частности, включает рекомендации, как информировать иностранцев об их правах и обязанностях в Польше, как усовершенствовать выдачу документов на легальное пребывание в стране, облегчить трудоустройство граждан других страны, получение ими образования и тому подобное.

К.Наранович тоже заметила, что принятая польским правительством летом этого года "Эмиграционная политика Польши" и подготовленный недавно новый проект закона "Об иностранцах" содержат ряд противоречий. По ее словам, неправительственные организации работают над тем, чтобы не допустить одобрения неприемлемых для иностранцев законодательных норм.

К.Наранович сказала, что неправительственные организации, занимающиеся проблемами иностранцев, сообща подготовили свои замечания к законопроекту, которые передадут власти в рамках официальной процедуры "общественных консультаций" в начале следующей недели.

Как сообщал УНИАН, граждане Украины, которые в прошлом году получили 570 тыс. польских виз, традиционно являются лидерами среди иностранцев, приезжающих в Польшу на работу и учебу. По данным польской власти, в начале этого года право легального пребывания в стране имели около 100 тыс. граждан других государств, которые не входят в ЕС, больше всего из них - около трети - украинцы.

Справка УНИАН. Организация FROG основана в 2006 году. Активно поддерживала проведение акции за легализацию нелегальных мигрантов, которую инициировали группа гражданок Украины в 2010 году. Польская власть провела эту легализацию в первой половине 2012 года. По последним данным, право легального пребывания уже получили почти 3 тыс. нелегалов из 9,5 тысячи, которые подавали такие заявки, большинство из них тоже являются украинцами.