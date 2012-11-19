Максимальную пенсию в 15,6 тыс. грн. в октябре получили бывшие народные депутаты

Максимальный размер пенсии в Украине в октябре составил 15 624 грн, минимальный – 882 грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Согласно сообщению, максимальную пенсию получили 964 человека на основании положений Закона Украины «О статусе народного депутата». Минимальную – социальную пенсию получили 135 756 человек.

По данным ПФУ, средний размер пенсии бывшим военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел, начисленный на основании Закона «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальственного и рядового состава органов внутренних дел и некоторых других лиц» составил 2 156 грн, средний размер пенсии чернобыльцам составил 3 031 грн. Средняя пенсия для журналистов, начисленная на основании Закона «О государственной поддержке СМИ и социальной защите журналистов», составила 3 162 грн, а средняя пенсия для сотрудников таможни, согласно положениям Таможенного кодекса, - 4 441 грн.

Средняя пенсия госслужащих, по информации ПФУ, составила 3 064 грн. При этом средний размер пенсии, начисленной на основании Закона «О статусе судей», составил 7 575 грн. Средний размер пенсии, начисленной на основании Закона «О прокуратуре», составил 6 588 грн.

По сообщению пресс-службы ПФУ, размер средней пенсии в Украине на 1 октября составил 1 438 грн. При этом количество пенсионеров, получающих пенсию менее 1 000 грн, сократилось на 1 октября 2012 года до 3,189 млн человек, тогда как на 1 января 2012 г. количество пенсионеров, получающих менее 1 000 грн пенсии, составляло 7,575 млн. человек.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Пенсионный фонд Украины (ПФУ) профинансировал выплату пенсий и денежной помощи на сумму 12,125 млрд грн, что составляет 60% месячной нормы.

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