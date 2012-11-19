В Украине увеличилось количество зарегистрированных безработных

Количество зарегистрированных безработных в Украине по итогам трех кварталов 2012 г. увеличилось на 2,9% - до 416,1 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает сайт Государственной службы статистики.

При этом количество зарегистрированных безработных, которые не работали менее года, увеличилось на 3,8 % - до 363,7 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, количество зарегистрированных безработных в Украине в сентябре составило 416,1 тыс. человек, что составляет 1,5% от общего количества граждан трудоспособного возраста.