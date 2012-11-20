НКЦБФР внесла изменения в положение о структуре активов НПФ

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на своем очередном заседании 13 ноября утвердила изменения в положение о требованиях к лицам, управляющим активами негосударственных пенсионных фондов, в части состава и структуры активов НПФ, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

По словам заместителя директора департамента общего инвестирования и регулирования деятельности институциональных инвесторов НКЦБФР Виталия Деревянкина, указанный регуляторный акт устанавливает количественные и качественные требования относительно состава и структуры активов негосударственных пенсионных фондов, с учетом внесенных изменений в Закон Украины «О негосударственном пенсионном обеспечении». В частности, по его словам, изменены условия разрешенных инвестиций пенсионных активов в банковской системе, ипотечные ценные бумаги, детализировано понятие «другие активы», указано, что в активах пенсионного фонда могут находиться корпоративные права юридического лица и т.п.

Как отметили в НКЦБФР, сейчас документ уже направлен в Министерство юстиции Украины для прохождения обязательной процедуры государственной регистрации.