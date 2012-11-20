ВР приняла закон о госзаказе на подготовку специалистов, научных и рабочих кадров

Верховная Рада Украины приняла Закон «О формировании и размещении государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 241 народный депутат из 337, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон регулирует особенности отношений, которые возникают в связи с формированием и размещением государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров.

Законом определено, что госзаказ формируется центральным органом исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере государственного заказа, по представлению центрального органа исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере образования, и других государственных заказчиков с учетом среднесрочного прогноза потребности в специалистах и кадрах рабочих на рынке труда и объемов расходов государственного бюджета Украины на указанные цели.

Координация деятельности государственных заказчиков по размещению и выполнению государственного заказа осуществляется центральным органом исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере государственного заказа.

В соответствии с законом, среднесрочный прогноз потребности в специалистах и кадрах рабочих на рынке труда составляется центральным органом исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере государственного заказа, на основании данных, предоставленных центральным органом исполнительной власти, которая обеспечивает реализацию государственной политики в сфере статистики, с учетом предложений других центральных органов исполнительной власти, Совета министров АР Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, Национальной академии наук, отраслевых национальных академий наук, других бюджетных учреждений, общим представительским органом всеукраинских профсоюзов и профсоюзных объединений, а также общим представительским органом стороны работодателей на национальном уровне.

Для составления среднесрочного прогноза и уточнения его показателей вышеупомянутые органы подают до 15 сентября текущего года центральному органу исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере госзаказа, статистические и другие сведения.

Среднесрочный прогноз составляется в соответствии с методикой, утвержденной центральным органом исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере государственного заказа.

Центральный орган исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере государственного заказа, доводит до 1 ноября текущего года среднесрочный прогноз государственным заказчикам.

В соответствии с законом, государственные заказчики до 1 декабря текущего года подают центральному органу исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере государственного заказа, предложения к проекту госзаказа на следующий за плановым год и следующие два бюджетных периода в натуральном и стоимостном выражениях в соответствии с утвержденными критериями в разрезе образовательно-квалификационных уровней, областей знаний и специальностей с учетом среднесрочного прогноза.

Центральный орган исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере государственного заказа, определяет сведенные проектные объемы государственного заказа и включает их в проект государственного бюджета Украины. Ориентировочная средняя стоимость подготовки одного квалифицированного рабочего, специалиста, аспиранта, докторанта рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной Кабинетом министров Украины.

Порядок формирования государственного заказа, который предусматривает, в частности, механизм составления среднесрочного прогноза, утверждается Кабмином.

Госзаказ вместе с прогнозными общими объемами натуральных показателей государственного заказа по образовательно-квалификационным и научным уровням на следующие за плановым два бюджетных периода ежегодно утверждаются отдельным решением правительства.

В законе определено, что размещение государственного заказа осуществляется государственными заказчиками на конкурсных принципах (кроме случаев, предусмотренных частью второй статьи данного закона) в порядке, определенном Кабмином по представлению центрального органа исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере образования.

Размещение госзаказа осуществляется государственными заказчиками без проведения конкурса в случае: обеспечения обороны Украины, государственной безопасности и защиты государственной границы, Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, других воинских формирований и правоохранительных органов, службы гражданской защиты, организация и порядок деятельности которых определяются законом; обеспечения подготовки специалистов по соответствующей специальности одним учебным заведением в соответствии с предоставленной лицензией, а также в случае наличия конкретного соглашения о предоставлении образовательных услуг между учебным заведением и заказчиком кадров.

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