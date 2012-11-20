ВР намерена урегулировать уплату взноса в ПФУ за граждан Украины, работающих за рубежом

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно добровольной уплаты единого взноса”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 251 из 333 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что законом предлагается урегулировать вопрос уплаты единого взноса за граждан Украины, работающих в расположенных за пределами Украины предприятиях, учреждениях, организациях (в том числе международных) с целью реализации их права на пенсионное страхование путем заключения соглашений о добровольном участии.

«Указанные изменения будут способствовать наполнению бюджета Пенсионного фонда Украины, а также дадут возможность засчитывать в стаж, необходимый для назначения пенсии, соответствующие периоды трудовой деятельности», - сказано в записке.

Законопроектом вносятся изменения в Законы “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”, «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» для урегулирования вопроса уплаты страховых платежей в Пенсионный фонд международными организациями, расположенными за пределами Украины, за ее работников, являющихся гражданами Украины, а также гражданами Украины, которые работают за пределами Украины, в иностранной валюте.

Кроме того, законопроект содержит редакционные изменения к Закону “О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование” в части уточнения пенсионного возраста при возмещении льготных пенсий.

Проектом закона предусмотрено, что уплата единого взноса осуществляется в национальной валюте путем внесения соответствующих сумм единого взноса на счета территориальных органов Пенсионного фонда Украины, открытые в органах Государственной казначейской службы Украины для его зачисления, кроме единого взноса, который платится в иностранной валюте расположенными за пределами Украины предприятиями, учреждениями, организациями (в том числе международными) за граждан Украины и гражданами Украины, работающими или постоянно проживающими за пределами Украины, в соответствии с договорами о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования (далее — договор о добровольном участии).

Уплата единого взноса в соответствии с договорами о добровольном участии лицами, указанными в абзаце четвертом части первой статьи 10 данного Закона, и в случае, предусмотренном частью 9 статьи 10 данного Закона, в иностранной валюте осуществляется на банковский счет Пенсионного фонда Украины.

Средства единого взноса, которые поступили в иностранной валюте, после ее продажи засчитываются на соответствующие счета Пенсионного фонда Украины, открытые в Государственной казначейской службе Украины.

Учет единого взноса, оплаченного в иностранной валюте, и внесение сведений в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования осуществляется в гривнах по курсу Национального банка Украины на день продажи средств в иностранной валюте соответствующими органами Пенсионного фонда Украины по месту регистрации гражданина в Украине на основании сообщения ПФУ и копий платежных документов, которые подтверждают уплату единого взноса.

Комиссионное вознаграждение за осуществление операций по продаже иностранной валюты, которая поступила в счет уплаты единого взноса, удерживается банком в соответствии с тарифами и в порядке, установленном законодательством. Сумма единого взноса, уменьшенная на сумму всех комиссионных вознаграждений, учитывается в соответствующем органе Пенсионного фонда Украины.