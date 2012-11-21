Испанские таксисты отказались возить жен и детей депутатов за бюджетные деньги

Профсоюз испанских таксистов заявил, что родственников депутатов за счет государства никто возить не будет.

Такое заявление сделал в прямом эфире одного из испанских телеканалов мадридский таксист, сообщает Корреспондент.net. По словам водителя такси, случаи, когда жены и мужья, дети, братья и все остальные родственники депутатов пользуются карточкой депутатов конгресса, происходят очень часто.

Самые вопиющие случаи, по мнению таксиста, происходят, когда ночью в Мадриде подростки, возвращаясь из увеселительных заведений домой, берут такси и "расплачиваются" депутатской карточкой, хотя совершенно очевидно, что юный предъявитель карты не может быть ее владельцем.

Супруги, дети, братья и сестры испанских депутатов бесплатно пользуются такси, "оплачивая" его карточкой с лимитом в 3 тыс. евро, который конгресс выделяет каждому своему члену, отмечает Espanarusa.

Проблема не в том, что депутаты имеют эти карточки, а в том, что они одалживают их своим родственникам, которые путешествуют бесплатно, в то время когда не имеют на это никакого права.

Все эти нарушения привели к тому, что уже очень многие столичные таксисты начали требовать предъявления идентификационного документа в тех случаях, когда пассажир хочет оплатить поездку карточкой члена конгресса Испании.