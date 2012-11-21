Эксперт: правительство соцобязательства выполнит, но все остальные программы приостановит

Привлечение средств от размещения евробондов позволит временно закрыть текущие бюджетные расходы на социальные выплаты – зарплаты и пенсии. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал ведущий эксперт Центра Разумкова Павел Розенко.

По его мнению, очевидные задержки социальных выплат объясняются тем, что в государстве нет ресурса на покрытие социальных обязательств. «В законе о Государственном бюджете на 2012 год зафиксирован рост ВВП на уровне 4%, однако Госстат дает не более 1%. Украинская экономика не работает, как планировалось, значит, и ожидаемого финансового результата нет. Казна фактически пуста. ВВП фактически остался на уровне прошлого года, а расходы уже проиндексированы», - подчеркнул П.Розенко.

Он обратил внимание, что в таких условиях у правительства есть два выхода – активизировать сотрудничество с МВФ и выполнять преимущественно только социальные обязательства. «Правительство, несмотря на все заявления, видимо, пойдет на выполнение всех условий МВФ. Однако даже в этом случае деньги зайдут в страну не раньше февраля-марта 2013 года. А до этого момента надо продержаться», - подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что правительство пойдет на то, чтобы выполнить свои социальные обязательства, однако все иные государственные программы будут приостановлены. «Программы по капитальным вложениям, инфраструктурным проектам будут приостановлены. Все деньги из бюджета пойдут на социальные расходы», - сказал П.Розенко и добавил, что значительным резервом для бюджета могла бы стать статья расходов на обеспечение потребностей самой власти.

«Не будем забывать и о курсе национальной валюты, в который тоже надо вкладывать деньги. И это притом, что Нацбанк уже подошел к критическому показателю резервов. Сегодня они составляют примерно 26 млрд долларов, и дальнейшее их уменьшение - это плохая тенденция. Наш предел по резервам - примерно 20 млрд. долларов. Достижение этого показателя станет сигналом для инвестора, который тут же оценит ситуацию в стране, как угрожающую прежде для своих инвестиций», - подчеркнул П.Розенко.

Как сообщал УНИАН, Украина разместила 10-летние еврооблигации на общую сумму 1,250 млрд долл. США с доходностью на уровне 7,8% годовых. Как заявил министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко, средства, полученные от выпуска 10-летних евробондов, пойдут на погашение дефицита государственного бюджета.