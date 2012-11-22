В 17.00 на Майдане Незалежности начнется митинг участников Помаранчевой революции
08:38, 22 ноября 2012Соцполитика
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22 ноября в 17.00 начнется общий митинг участников Помаранчевой революции на Майдане Незалежности в Киеве.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВОО "Коалиция участников Помаранчевой революции" (КУПР), в 18.00 начнется официальное отмечание 8-й годовщины Помаранчевой революции, 2-й годовщины Налогового майдана и «первой годовщины утраченного Дня Свободы».
«Это не будет празднование, - отметил председатель правления КУПР Сергей Мельниченко, - а жесткий митинг, как и в прошлом году, поскольку при авторитарном режиме празднование было бы подобно свадебным танцам на похоронах. Нам пока еще рано праздновать».
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