Бюджетные деньги пропали в "казначейском треугольнике"

В Украине уже несколько месяцев задерживается перечисление субвенции со счетов Госказначейства в местные бюджеты, а дальше идет цепная реакция - областные казначейства блокируют счета горадминистраций.

В итоге сначала пострадали незащищенные статьи бюджетов, а теперь финансирование настолько ограничено, что денег в регионах нет и на выплату зарплат, а это уже касается социальных, или защищенных статей бюджета.

Ситуация доходит до абсурда - местные бюджеты демонстрируют "пустые карманы", казначейство уверяет, что деньги ушли, а правительство поучает, что деньги не дошли до тех, кто неправильно просит.

Прошли выборы – закончились деньги

Правления Ассоциации городов Украины 15 ноября разместило на своем сайте "Аналітичну оцінку проблем казначейського обслуговування місцевих бюджетів", в которой подробно описала сложившуюся ситуацию. АГУ также напомнила, что ранее уже направляла премьер-министру Николаю Азарову Обращение по невыплатам казначейства, которое основывалось на анализе данных более 120 органов местного самоуправления страны. Согласно аналитической оценке, большую часть задержанных платежных поручений и заблокированных счетов составляют так называемые незащищенные статьи расходов местных бюджетов: жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, содержание учреждений бюджетной сферы и социальной инфраструктуры, обеспечение дорожного хозяйства и сферы благоустройства, капитальные расходы и т.д.

Кроме того, в АГУ подчеркивают, что задержки и блокирование средств даже на 3-5 дней создают серьезные проблемы для органов местного самоуправления. Они несут материальный ущерб по вине государства, не выполнив обязательства по партнерским договорам и другим расчетам, а жители населенных пунктов не получают соответствующих услуг.

«Если летом блокировались незначительные суммы, то на сегодня счет пошел уже на миллионы. Только по данным городов, доступных для анализа, сейчас заблокирован почти 1 млрд. грн. местных бюджетов. Если экстраполировать эти показатели на всю Украину, то можно говорить о том, что государство беспроцентно кредитуется в размере 3-4 млрд. грн. за счет местных бюджетов. Такой способ поддержки ликвидности единого казначейского счета влияет отрицательно на качество жизни в большинстве населенных пунктов, а негативные последствия от таких действий еще долго придется исправлять», - отмечается в аналитической записке АУГ.

А теперь несколько новостей из регионов:

В Ивано-Франковске более двухсот человек пикетировали областное госказначейство, требуя выплаты долгов по зарплате. По словам секретаря Ивано-Франковского городского совета Руслана Марцинкива, на сегодня городу не хватает 38 млн грн для выплаты зарплаты и на энергоносители бюджетникам. «Хотя на счетах есть 12,5 миллиона гривен, но воспользоваться этими средствами нельзя, потому что казначейство не получило из Киева указание их пропускать, - сказал Г.Марцинкив. – А еще 17 млн гривен – это задолженность за энергоносители бюджетных учреждений города».

УНИАН в горсоветах ряда городов Донецкой области неофициально подтвердили, что с конца или даже с середины сентября и до сих пор существуют большие проблемы с Госказначейством.

Руководители органов местного самоуправления Тернопольской области требуют от руководства государства выделить средства на зарплаты работникам бюджетной сферы. В обращении к правительству указано, что регион недофинансирован почти на 175 млн грн, соответственно, до конца года нет средств на выплату зарплат учителям, врачам, работникам культуры и других бюджетных сфер. Особенно напряженная обстановка складывается в учреждениях культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, а также в аппаратах сельских, поселковых и городских советов.

В Сумах из-за значительной задолженности по заработной плате коллектив коммунального предприятия «Сумыэлектроавтотранс» угрожает объявить забастовку, в результате чего в областном центре троллейбусы могут не выйти на линии. По словам начальника отдела логистики и связи Сумского городского совета Валерия Семесенко, долг составляет около 2 млн. грн.: «они не получили ее за август, сентябрь и октябрь. Ситуация осложняется тем, что из госбюджета не пришло 2,3 млн. грн. компенсации за льготный проезд пассажиров». Как пояснил ситуацию мэр города Геннадий Минаев, «в казначействе также «зависли» деньги городского бюджета, выделенные для потребностей предприятия в сумме 1 млн. грн. Я уже не говорю, что шины нужно покупать 250 штук по 3 тыс. грн. каждая на зиму и плюс запчасти», - сказал мэр.

Мэр Кременчуга Полтавской области Олег Бабаев отправил телеграмму в Кабинет министров и Министерство финансов с просьбой разблокировать счета горисполкома в Госказначействе и профинансировать незащищенные статьи расходов. «У нас в Госказначействе зависло платежей более чем на 20 млн грн. Все это незащищенные статьи бюджета. Абсолютно тяжелая ситуация по строительству, ремонтам, асфальтированию дорог, ремонтам больниц. Не проходят инвестиционные платежи и госсубвенция. Мы подаем в казначейство платежки и просим оплатить, но казначейство не пропускает эти расходы», - заявил мэр, добавив, что аналогичная ситуация сложилась во всей области. «Не понятно почему. Деньги мы заработали, они у нас есть, но нам их не дают», - сказал Бабаев.

На «закуску»: в единственном зоопарке Черниговской области, расположенном в райцентре Мена, 6 бурых медведей и 4 скунса до сих пор не залегли в спячку. Как пояснила директор зоопарка Зинаида Максименко, обычно животные залегают в спячку в конце октября и просыпаются только в конце марта следующего года. Она предположила, что на «бодрое» состояние животных, помимо сохраняющейся теплой погоды, могут влиять и изменения в их питании, поскольку из-за имеющихся задержек с финансированием через казначейство в рационе обитателей зоопарка преобладает картофель. В Главном управлении культуры, туризма и охраны культурного наследия Черниговской облгосадминистрации подтвердили, что в течение последних двух месяцев через казначейство проплаты осуществляются нерегулярно.

УНИАН в начале недели обратился за комментарием в Госказначейство, но на момент выхода статьи ведомство ответ не предоставило. Впрочем, мы продолжаем ожидать ответа и как только его получим, обязательно обнародуем.

Еще один интересный нюанс. Вышеупомянутое обращение Ассоциации городов Украины к правительству с полной выкладкой данных по регионам в виде инфографики было обнародовано на сайте АГУ. Теперь адрес нечитабелен (http://www.auc.org.ua/news/analitichna-otsinka-problem-kaznacheiskogo-obslugovuvannya-mistsevikh-byudzhetiv). А жаль - инфографика там наглядная. (После публикации статьи адрес "заработал").

Указание к действию - учись выпрашивать положенное

Зато власти ответили на вопрос о задолженностях с истинно властным цинизмом. К премьер-министру Николаю Азарову это понятие применимо с отмашкой на Оскара Уайльда: циник – «человек, знающий всему цену, но не ценящий ничего». Как можно иначе охарактеризовать обещание Кабмина решить проблемы регионов, чаша терпения которых относительно задолженности по зарплатам переполнена, и пояснее при этом, как правильно, без митингов, просить помощи в данном вопросе местной власти, которая по воле избирателей оппозиционная. Якобы это она провоцируют народ на противостояние - «свои» так не поступают. Не увязывается с этим традиционный упрек власти к «попередникам» в разделении страны на запад и восток. А сейчас разве не раскалывают на сторонников и оппозицию. Получается, если не поддержал на выборах правящую команду, то тебе могут отключить воду, снизить давление в батареях, не выплатить зарплату? И все только из-за того, что ты «инакомыслящий». При этом все положенное по закону должно просить, а не требовать.

«Отдельно обращу ваше внимание, что в последние дни в СМИ стали появляться сюжеты, в которых показываются митинги, организованные, как правило, в городах, которые возглавляют представители оппозиции. На этих митингах, при участии руководителей этих городов, звучит требование выплатить задолженность по заработной плате. Прежде всего, хочу обратить внимание на то, что именно руководители городов, избранные их населением, персонально отвечают за решение всех проблем жизнедеятельности города. В том числе - за своевременную выплату заработной платы", - сказал Н.Азаров во вступительном слове на заседании правительства.

То есть, конституционное требование граждан выплатить заработную плату, а в нашем случае – перечислить средства с казначейского счета на местные счета, можно растолковать как оппозиционная акция, а не последствия промахов власти? Верю, тяжело во всеуслышание признать, что закрома Родины пусты. Гораздо легче свалить вину на другого. К примеру, Азаров считает, что именно руководители городов должны заботиться о создании стимулов для деятельности предпринимателей, для развития бизнеса, для работы предприятий и наполнения бюджетов, и именно городские председатели персонально отвечают за рост доходов бюджетов и за целевое, законное расходование их средств.

И тут, конечно, не имеет значение, что власть «творит» с экономикой страны, особенно в последнее время в преддверии смены места работы многих членов Кабмина, которые вернутся в облюбованные депутатские кресла и восстановят неприкосновенность к своим персонам. А пока, как в песне поется, рулевые буквально «малюют» собственной «кистью» правила поведения в стране. В ручном режиме руководят экономикой – меняют правила игры на валютном рынке ради пополнения золотовалютных запасов, которые неустанно идут «в расход» для «стабилизации» курса гривни, «корректируются» налоговые ставки и фискальные «претензии» к бизнесу, вводятся новые акцизы, тарифы и прочее. А экономика, на которую и так давят внешние негативные факторы, по чьим-то личным схема не работает, она отказывается понимать приказы и катится в рецессию – производство замирает, торговый дефицит бьет рекорды, цены растут, доходы таят. А инвесторы держат «ухо востро», деньги в безнадегу вкладывать не хотят. Так может откровенно поговорить об этом с народом, на службе у которого ты находишься?.. Причем после выборов вполне прогнозирован был рост дыр в бюджете, а это не могло не отразиться на росте задолженности по заработным платам. Хотя, попытка откровения была. Азаров как-то признал, что повысить, согласно закону, с 1 января 2013 года зарплаты учителям и медикам, согласно закону о бюджете, будет проблематично в связи с экономическим положением в стране.

Еще ранее, в сентябре т.г., откровенное заявление сделал Президент Украины Виктор Янукович. Он «уточнил» официальную статистику, сообщив, что общая сумма задолженности по выплате зарплат в Украине достигла 1,5 млрд грн. (по данным Госстата – к сентябрю 986,04 млн грн.). Профсоюзы считают, что для осуществления в 2012 году всех выплат бюдженикам не хватает около 10 млрд грн.

По словам заместителя председателя Профсоюза работников образования и науки Украины Сергея Романюка, в связи с этим профсоюзы инициируют встречу с руководством правительства при участии отраслевых министров, представителей региональных профсоюзов 10 декабря.

«Если сейчас ВР старого или нового созыва не пересмотрит изменения в закон Украины о государственном бюджете на 2012 год, люди останутся без заработной платы, потому что резервов, чтобы выплатить заработную плату за декабрь, нет. Это средства, которых не хватает, чтобы закрыть финансовый год. Эти средства вообще в бюджете не предусмотрены», - утверждает Романюк.

По его словам, о том, что будет задолженность по зарплате, что не хватит финансирования приблизительно на месяц-полтора, было известно сразу после принятия закона о государственном бюджете.

«Информацию в Кабмин, в Министерство образования молодежи и спорта мы направили еще в мае этого года. И цифры мы назвали приблизительно такие же. Эти вещи мы знали. Мы надеялись, что когда будут пересматривать закон о госбюджете на 2012 год, а на протяжении года несколько раз вносили изменения в данный закон, то для бюджетников, в первую очередь для педагогов, там найдутся средства, и дефицит будет закрыт. К сожалению, в тех изменениях, которые принимались на протяжении года, образовательная составляющая не была проголосована», - констатировал Романюк.

По его мнению, нужно, чтобы Кабинет министров направил в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон о государственном бюджете на 2012 год, где бы четко указал, «с каких статей средства снять и перебросить на те статьи, где есть большая проблема с закрытием.

Но Азаров считает, что во всем виноваты руководители, не способные «выполнять свои обязанности так, чтобы бюджет выполнялся, если есть дефицит средств, то они всегда могут обратиться за помощью к областной или центральной власти. Для этого есть соответствующий порядок, утвержденный законодательством. И есть цивилизованная этика отношений. Если ты просишь денег, то сделай это, по крайней мере, по-человечески. Но никоим образом не агрессивно требовать чего-то с митинговых трибун и с экранов телевизоров. Правительство, безусловно, решит проблемы тех регионов, которые обращаются за помощью. Потому что это проблемы не определенных политиков, а людей. Но политикам и местным чиновникам я хочу серьезно сказать: прекратите заниматься демагогией и митинговщиной. Прекратите подстрекать людей, занимайтесь своими делами».

Вероятно, к совету премьера прислушались в Киеве. Ситуация следующая: педагогам и медикам столицы стали массово задерживать зарплату. К тому же их предупредили, что в лучшем случае она будет приблизительно в 20-х числах месяца. В будущем месяце можно будет рассчитывать только на аванс. Председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов пообещал, что педагоги и врачи уже 16-19 ноября начнут получать деньги, что в принципе «потихоньку» и происходит.

«Для нас сегодня важно в первую очередь погасить долги по зарплате перед теми специалистами, которые ежедневно предоставляют социально важные и жизненно необходимые услуги: лечат больных, спасают жизни, учат и воспитывают наших детей. Только после этого мы начнем выплачивать зарплаты сотрудникам городской и районных госадминистраций», – сказал А.Попов.

Ранее в столице не бывало задержек с выплатой зарплат. Тут стоит напомнить, что в Киеве «регионалы» не вышли победителями на выборах, зато Попов – не оппозиционер и, видимо, правильно просил «милостыню».

Скорее всего, во власти подумали, что выборы в чем-то сравни досугу, а за развлечения нужно платить. Хочешь голосовать, избиратель? Будь готов заплатить за удовольствие почувствовать себя "единственным носителем власти в стране" собственной пенсией, зарплатой и т.п. И соответсвтенно, твой регион может "заплатить" за выборы урезанными капитальными расходами (читай - дорогами, ремонтами школ и садиков...). В общем, думай, когда голосуешь…

Нана Черная (УНИАН)