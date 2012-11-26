Минимальный размер пенсии с 1 декабря составит 884 грн

Минимальный размер пенсии с 1 декабря 2012 года составит 884 грн и сравняется с показателем прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Об этом говорится на официальном сайте Пенсионного фонда Украины.

Согласно сообщению, Пенсионный фонд также провел пересчет надбавок, повышений, доплат, дополнительных пенсий, привязанных при расчете к показателю прожиточного минимума.

В частности, размеры повышений, предусмотренных Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» составят для инвалидов войны (в зависимости от группы инвалидности) – от 265,20 грн – до 442 грн, повышения участникам боевых действий – 221 грн. Минимальный размер пенсии шахтерам, на которых распространяется действие Закона Украины «О повышении престижности шахтерского труда» и работникам сферы их обслуживания составит 2652 грн, минимальная пенсионная выплата инвалидам войны и участникам боевых действий (без учета пенсии за особые заслуги перед Украиной) инвалидам первой группы составит 2519,4 грн, второй группы – 2254,2 грн, инвалидам - 1989 грн, участникам боевых действий – 1458,6 грн.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 23 ноября Пенсионный фонд полностью профинансировал выплату пенсий за ноябрь по всем регионам Украины.

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