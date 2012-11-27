Более 90% украинских специалистов хотят работать за границей – исследование

Тотальное большинство (91%) высококвалифицированных молодых специалистов с высшим образованием думают о работе за границей, поскольку украинскую молодёжь не устраивает экономическая и политическая ситуация в стране.

Об этом говорится в результатах исследования группы компаний HeadHunter (Киев), предоставленных УНИАН.

Согласно сообщению, специалисты, в основном возрастом до 30-лет, высказывают серьёзные намерения искать работу за границей, в первую очередь, в странах Европы, США и Канаде. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного международным кадровым порталом hh.ua в ноябре 2012 года.

Почти половина респондентов - 48% - ответили, что имеют серьёзные намерения уехать из Украины. 43% опрошенных сознались, что иногда рассматривают возможность поиска работы за границей, и только 4% вовсе не планируют уезжать из Украины. В то же время, 5% респондентов хотят использовать обучение за границей для того, чтобы остаться там работать.

Самые популярные для запланированной трудовой миграции – развитые западные страны: Европа (63%) и США/Канада (42%). Интересно, что пятая часть едет или планирует ехать в Австралию, а 14% – в Россию. 16% опрошенных ответили, что им не важно, куда эмигрировать, лишь бы были хорошие условия жизни. Менее популярными оказались Азия (8%), Южная Америка (5%), Африка (3%), хотя и туда нашлись желающие уехать.

Подавляющее большинство респондентов - 72% - считают, что главная причина выезда молодёжи на работу за границу, это отсутствие хорошего будущего для себя и своей семьи в Украине. 44% указали причиной потенциальной миграции низкий уровень оплаты труда. 41% - считают, что в Украине нет условий для полноценной реализации их профессиональных качеств, а нестабильная политическая ситуация кажется «корнем зла» для 34% респондентов.

Для желающих уехать за границу имеет большое значение возраст. 40% опрошенных уверены, что эмигрировать лучше в молодом возрасте, когда ещё нет семьи. Еще 15% считают, что следует использовать обучение за границей как «трамплин» для построения карьеры. 9% ответили, что уезжать за границу лучше в молодом возрасте, но уже с семьей. Впрочем, существенная часть опрошенных - 36% - уверены, что возраст и семейное положение в этой ситуации не имеют значения.

43% респондентов уже состоят в браке, 24% имеют неофициальные отношения, а 33% вовсе не имеют отношений. Но желающих уехать из Украины одинаково много для всех указанных категорий.

Среди 5% респондентов, которые хотели бы уехать за границу на учебу, 71% предпочли бы страны Евросоюза, 21% – США или Канаду, 5% – Австралию и только 3% – Россию.

Западные страны респондентам симпатичны «вообще», без конкретизации (62%). Вескими причинами при выборе страны является также хороший уровень образования в западных странах (48%) и наличие стипендий на обучение (27%). На бесплатное обучение опрошенные рассчитывают мало – этот пункт выбрали только 19% респондентов. На родственников и знакомых полагается еще меньшее количество желающих уехать – 12%.

Для некоторых респондентов важный фактор выбора страны для дальнейшей учебы является владение необходимым иностранным (чаще всего английским) языком.

Опрошенные не считают обучение в западных странах самым простым способом построить карьеру за границей. 40% респондентов не уверены в том, что заграничное образование поможет им остаться в стране обучения. 27% считает, что такое образование не имеет решающего значения при намерении эмигрировать. И только треть респондентов рассчитывает построить карьеру за границей после окончания учебы. В то же время, 91% опрошенных никогда не получали образование за границей.

Только 4% опрошенных не планируют уезжать с Украины. Самая популярная причина такого решения – опасение оказаться людьми «второго сорта» в чужой стране (35%). Второй по популярности причиной стали патриотические чувства и желание развивать родную страну (31%). Лишь четверть тех, кто не хочет покидать Украину, довольны работой в родной стране.

В опросе принимали участие 5 017 респондентов, среди которых 60% – мужчины, 40% – женщины. Средний возраст опрошенных – 30 лет. 77% опрошенных имеют законченное высшее образование, 11% – незаконченное высшее, в опросе приняли участия кандидаты наук (2%), и такое же количество аспирантов.

Больше всего респондентов представляют такие сферы образования: экономическая – 34%, техническая – 21%, информационные технологии – 11%, гуманитарная – 10%.

Справка УНИАН. Группа компаний HeadHunter – крупнейшее объединение онлайн-рекрутмента проектов восьми стран Северной и Восточной Европы. С 2000 года HeadHunter является одной из главных составляющих инфраструктуры рынка труда Украины, России, Казахстана и Беларуси.

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