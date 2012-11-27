МИД: Евросоюз должен ввести безвизовый режим с Украиной раньше, чем с Россией

В МИД Украины считают, что Европейский Союз должен ввести безвизовый режим с Украиной раньше, чем с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров, комментируя сегодняшнее высказывание посла по особым поручениям МИД Российской Федерации Анвара Азимова.

А.Дикусаров отметил, что Украина засвидетельствовала свое стремление стать полноправным членом Евросоюза и проводит «титаническую работу» по приведению украинского законодательства к нормам и стандартам Европейского Союза.

«И потому естественно, на наш взгляд, что это будет учтено европейской стороной, что безвизовый режим должен быть предоставлен Украине, которая засвидетельствовала свое стремление стать членом ЕС, первым, чем странам, пока еще не желающим вступить в ряды Европейского Союза», - сказал он.

В то же время, по словам А.Дикусарова, в МИД Украины выступают за то, что украинский и российский народы заслуживают, чтобы визовый режим с ЕС был либерализирован настолько, чтобы визы были отменены.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 ноября, на пресс-конференции в Москве посол по особым поручениям МИД России А.Азимов сказал: «Будет политически неправильно, если ЕС договорится о безвизовом режиме с Украиной прежде, чем с Россией».

А.Азимов заявил, что отмена виз может быть лишь встречной. По его словам, Россия будет вынуждена сделать соответствующие выводы, если до конца 2013 года не начнется диалог между Россией и Евросоюзом о безвизовом режиме.

Он заявил, что все технические вопросы отмены визового режима между РФ и Евросоюзом решены. А.Азимов считает, что ЕС должен принять политическое решение в интересах безвизового режима.

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