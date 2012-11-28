Монетизация льгот позволит государству сэкономить порядка 100 млрд грн - эксперт

Украинская модель госуправления за последние двадцать лет претерпела множество трансформаций по различным параметрам, кроме одного – системы социального обеспечения. Неэффективный подход к распределению «бесплатных» благ чреват огромными расходами, несмотря на то, что их легко избежать. Причем, без урезания самих льгот. Достаточно систематизировать, упорядочить весь процесс, сделать помощь малообеспеченным максимально адресной, выраженной в реальных деньгах.

Такое мнение высказал УНИАН генеральный директор платежной системы «ГлобалМани» Александр Тютюн.

Как отмечает А.Тютюн, «в Украине насчитывается 79 категорий льготников. Если монетизировать все те услуги, которые они получают, государство сэкономит колоссальные деньги, примерно 100 млрд гривен. И - что очень важно - привлечет дополнительные ресурсы в экономику. А льготник избавится от унизительной роли просителя: он наравне со всеми будет расплачиваться деньгами, ему не смогут отказать в реализации законных прав».

На сегодня миллиарды гривен из казначейства направляются в организации, распределяющие социальные блага, подчеркивает А.Тютюн. «Получит ли инвалид полагающиеся ему «бесплатные» лекарства, проедет ли пенсионер в маршрутке, неизвестно. Но транспортные компании, аптеки регулярно подают сведения государству, на какую сумму они реализовали льготных товаров и услуг», - говорит он.

По мнению А.Тютюна, эффективные механизмы контроля над этим процессом отсутствуют. Возмещение денежных средств производится согласно нормативам. Нет точного учета, кто, кому и сколько предоставил льгот. При такой системе социальных гарантий остаются недовольны льготники, и бюджет не в состоянии обеспечить запросы тех, кто реализует социальные услуги и товары.

Гендиректор платежной системы «ГлобалМани» считает, что «необходимо направлять деньги не организациям, а непосредственно малообеспеченным гражданам. Тогда они получат универсальный механизм реализации своих прав. А весь процесс соцобеспечения изменится кардинально.

Например, если монетизировать льготы электронными деньгами, оплата будет происходить исключительно по факту приобретения товара или услуги. Причем точно на определенную сумму – ни больше, ни меньше. Для систематизации этого процесса необходимо выдать каждому льготнику персональную электронную карту, на которую поступят электронные деньги, и на которой будет автоматически происходить весь учет произведенных оплат. Карточка с лимитом электронных денег, предназначенная для определенной льготы, может быть использована исключительно по назначению. При оплате за проезд или лекарства деньги с карточки будут списываться и зачисляться на счет предприятия, предоставившего услугу или товар. Мне возразят, что в таком случае теряется одно из преимуществ электронных денег для физического лица – анонимность пользователя. Безусловно, процесс предоставления социальных гарантий должен быть максимально прозрачным и подконтрольным, чтобы доступ к ним был максимально простым для льготников. Поэтому персонификации льгот, как и других социальных выплат, не избежать. Но никто не мешает человеку завести еще и анонимный электронный кошелек - для своих личных целей».

А.Тютюн отмечает, что важно в предлагаемой системе: пока льготник не пришел в ту же аптеку, не рассчитался, полагающиеся ему деньги работают в реальном секторе экономики. И только после того как, скажем, лекарство приобретено, аптека предъявит электронные деньги для обратного обмена на безналичные. Тогда круг замкнется – реальные бюджетные деньги уйдут на выплату по той или иной социальной статье. По примерным подсчетам, на весь этот цикл – с момента поступления электронных денег на карточку льготника до реализации его прав - понадобится полтора-два месяца. Тем временем деньги будут работать на экономику.

В итоге, как поясняет А.Тютюн, казначейство не выдаст ни одной лишней копейки, а все льготы будут учтены. В том числе и неиспользованные. Государство увидит данные по всем категориям льготников, по интенсивности пользования теми или иными социальными услугами, и сможет достаточно точно планировать расходные статьи бюджета.

Он считает, что электронные деньги, без преувеличения, могут выступить прообразом электронного правительства, стать примером эффективного управления финансовыми потоками.

Читайте также: Государство - льготникам: кому я должен, всем прощаю...