Брюссель. Еврокомиссия одобрила программу поддержки молодежи в странах “Восточного партнерства” на 29 млн евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня.

Программа предусматривает организацию молодежных обменов, волонтерской деятельности, проведение тренингов и усиление сотрудничества молодежных организаций.

В целом в рамках программы планируется реализовать более 1400 проектов, в которых должны принять участие около 21 тыс. молодых людей из стран “Восточного партнерства” и ЕС.

Особое внимание планируется уделить молодежи с ограниченными возможностями.

29 млн евро будут израсходованы из бюджетов ЕС в 2012-м и 2013 годах, при этом первые проекты начнут выполняться уже в 2013 году.

Как сообщал УНИАН, “Восточное партнерство” – инициатива ЕС, направленная на улучшение отношений с восточными соседями ЕС – Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Грузией, Молдовой и Украиной.

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