Кабмин изменил источник финансирования адресной помощи

Кабинет министров принял решение избавить солидарную пенсионную систему от несвойственных ей расходов - выплаты ежемесячной адресной помощи, которая теперь будет финансироваться за счет средств государственного бюджета. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, со ссылкой на решение правительства, принятое на заседании 28 ноября.

Как сказано в сообщении, изменения в соответствующее постановление Кабмина были внесены по инициативе вице-премьер-министра – министра социальной политики Украины Сергея Тигипко.

«Как известно, выплата ежемесячной государственной адресной помощи осуществляется за счет средств, из которых выплачиваются пенсии и государственная социальная помощь. Поскольку эти выплаты не свойственны солидарной системе, правительство приняло решение осуществлять выплаты за счет средств государственного бюджета, что помимо прочего даст возможность решить вопрос взаиморасчетов Фонда социального страхования и Пенсионного фонда Украины», - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года Президент Украины Виктор Янукович высказался за то, чтобы именно в этом году было разработано и начато внедрение действенной и справедливой системы адресной социальной помощи. При этом премьер-министр Николай Азаров заявил, что помощь должна быть адресной и при этом ощутимой.