Уровень безработицы в зоне евро достиг 11,7%

Брюссель. В октябре 2012 года уровень безработицы в зоне евро с учетом поправки на сезонность возрос по сравнению с сентябрем до 11,7% с 11,6%, достигнув нового рекорда.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Уровень безработицы во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) в октябре также возрос по сравнению с сентябрем до 10,7% с 10,6%.

В октябре 2012 года самый низкий уровень безработицы был зарегистрирован в Австрии (4,3%), Люксембурге (5,1%), Германии (5,4%) и Нидерландах (5,5%).

Самый высокий уровень безработицы в октябре 2012 года был зарегистрирован в Испании (26,2%) и Греции (25,4% в августе 2012 года).

По данным Евростата, в целом в октябре не имели работы 18,703 млн. человек в зоне евро, и 25,913 млн. человек в ЕС-27.

С 1 января 2011 года в зону евро входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.