Азаров хочет использовать норвежский опыт социальной защиты граждан

Украина намерена использовать норвежский опыт социальной защиты граждан.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с министром иностранных дел Королевства Норвегия Еспен Барт Ейде, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Украина изучит и будет использовать опыт Норвегии в сфере построения социально-ориентированного государства с высокими социальными гарантиями», - сказал Н.Азаров.

При этом он добавил: «Социальная защита граждан и повышение социальных гарантий – ядро нашей политики, поэтому мы заинтересованы в использовании самого лучшего европейского опыта в этой сфере».

По словам Н.Азарова, продемонстрированная последними выборами радикализация украинского общества связана с тем, что на протяжении многих лет социальная политика, которая реализовывалась в Украине, не была достаточно эффективна, и это привело к значительному расслоению общества.

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