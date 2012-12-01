Лавринович пояснил, когда возможен референдум о вступлении Украины в Таможенный союз

Министр юстиции Украины Александр Лавринович заявляет, что для вынесения на референдум вопроса о вступлении Украины в Таможенный союз сначала необходимо подписать соответствующее межгосударственное соглашение.

Об этом он заявил в эфире программы «Шустер Live» в пятницу вечером.

«Я сомневаюсь, что будет возможность такой референдум провести в соответствии с действующим законом», - сказал министр.

По его словам, чтобы решать подобный вопрос на референдуме, нужно, чтобы «были заключены соответствующие межгосударственные соглашения».

«И когда вопрос ратификации будет, тогда процедура, которая определена в Конституции, предусматривает, что это должно быть вынесено на всеукраинский референдум», - сказал А.Лавринович.