Лавринович пояснил, когда возможен референдум о вступлении Украины в Таможенный союз
Министр юстиции Украины Александр Лавринович заявляет, что для вынесения на референдум вопроса о вступлении Украины в Таможенный союз сначала необходимо подписать соответствующее межгосударственное соглашение.
Об этом он заявил в эфире программы «Шустер Live» в пятницу вечером.
«Я сомневаюсь, что будет возможность такой референдум провести в соответствии с действующим законом», - сказал министр.
По его словам, чтобы решать подобный вопрос на референдуме, нужно, чтобы «были заключены соответствующие межгосударственные соглашения».
«И когда вопрос ратификации будет, тогда процедура, которая определена в Конституции, предусматривает, что это должно быть вынесено на всеукраинский референдум», - сказал А.Лавринович.