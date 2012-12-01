Лавринович уверяет, что следующего президента будет избирать народ, а не парламент

Министр юстиции Украины Александр Лавринович считает, что следующий Президент Украины будет не назначаться кем-то, а будет избираться народом Украины.

Об этом он заявил в эфире программы «Шустер Live» в пятницу вечером, комментируя высказывания о том, что Верховная Рада приняла закон о всеукраинском референдуме «под нынешнего главу государства», чтобы он на следующий срок избирался в парламенте.

«Для меня очень странно слышать, что закон принят для того, чтобы навсегда был Президентом Виктор Федорович Янукович», - сказал А.Лавринович.

Министр юстиции заметил, что граждане сами определяют, какие вопросы инициировать для вынесения на референдум, а Президент лишь объявляет проведение этого референдума.

«Я не понимаю, почему так бояться права граждан непосредственно голосовать. Если будут следующие выборы, то будут разные кандидаты, и никто не будет назначать следующего Президента. Его выберут граждане Украины», - сказал А.Лавринович.