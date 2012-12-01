Среднемесячная зарплата в Москве уже составляет 1,5 тыс. долларов

Среднемесячная заработная плата в Москве составляет 45,6 тыс. рублей (около 1,5 тыс. долларов).

Об этом УНИАН сообщили в департаменте экономической политики и развития города Москвы по итогам 10 месяцев текущего года.

«Среднемесячная заработная плата в Москве увеличилась на 11,4% и составила 45,6 тыс. рублей, что в 1,8 раза превышает среднероссийский уровень. Рост реальной заработной платы составил 5,6%», - говорится в сообщении.

Среднедушевые денежные доходы населения Москвы остаются одними из самых высоких в стране, их уровень достиг 41,4 тыс. рублей.

Средний размер пенсий - 9870,38 рублей (около 330 долларов). С 1 января 2012 года в Москве установлен размер городского социального стандарта - 12 тыс. рублей (около 400 долларов).

Общая численность пенсионеров в Москве на 1 октября увеличилась на 4,5% и составила 2,77 млн человек.

Численность постоянного населения Москвы превысила 11,9 млн человек.