Кабмин планирует в 2013 году всего лишь два раза в течение года пересматривать соцстандарты

Кабинет министров планирует в 2013 году всего лишь два раза в течение года пересматривать соцстандарты (размер прожиточного минимума и минимальную заработную плату) - в январе и декабре. Это следует из проекта Госбюджета на 2013 год, поданного на рассмотрение парламенту.

В то же время, как правило соцстандарты в Украине пересматриваются не реже одного раза в квартал. Так, в текущем году размер прожиточного минимума и минимальная зарплата пересматривались (увеличивались) в течение года 5 раз: 1-го января, апреля, июля, октября и декабря. В 2011 году соцстандарты пересматривались 4 раза, в 2010 году - 5 раз, и даже в кризисном 2009 году соцстандарты увеличивались 5 раз в течение года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает на 2013 год установить прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 января 2013 года – 1,108 тыс. гривень, с 1 декабря – 1,176 тыс гривень. Минимальную зарплату планируется установить на уровне 1,147 тыс. грн с 1 января и 1,218 тыс. грн - с 1 декабря. Об этом говорится в проекте Госбюджета на 2013 год, который правительство подало на рассмотрение ВР.