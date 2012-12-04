В проекте бюджета-2013 предусмотрено 83,2 млрд грн дотаций Пенсионному фонду

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины утвердить в государственном бюджете на 2013 год объем бюджетной дотации Пенсионному фонду в размере 83,2 млрд грн, что на 18,7 млрд грн (или на 29 %) больше, чем в 2012 году. Об этом сказано в проекте закона о государственном бюджете на 2013 год, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Как сказано в пояснительной записке к проекту госбюджета, в рассчитанный объем средств также входит 21,8 млрд грн, направляемых на покрытие дефицита Фонда. Это на 6,5 млрд грн (или на 42,5 %) больше, чем было направлено на аналогичные цели в этом году.

Предполагается, что указанный размер ассигнований позволит провести перерасчет пенсий гражданам, вышедшим на пенсию в 2008 году, увеличить доплаты к пенсиям, а также осуществить поэтапное повышение размера пенсий военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, в связи с повышением пенсионных выплат ряду категорий граждан с мая 2012 года Кабинет министров, при пересмотре бюджета ПФУ на вторую половину 2012 года, увеличил дефицит бюджета фонда с 9,705 млрд грн до 15,324 млрд грн. Так, доходы ПФУ увеличены с 212,199 млрд грн до 215,64 млрд грн, расходы — с 219,704 млрд грн до 228,764 млрд грн.

По итогам 2011 года дефицит Пенсионного фонда составил 30,1 млрд грн.