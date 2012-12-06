Ученые под парламентом требуют увеличить финансирование научной сферы

Представители Национальной академии наук Украины проводят пикет возле Верховной Рады с требованием увеличить в проекте государственного бюджета на 2013 год расходы на научную сферу.

Как передает корреспондент УНИАН, всего в акции, организованной профсоюзом Национальной академии наук, участвует более ста научных работников.

Участники акции разместили на заборе возле здания парламента плакат «Без науки нет будущего Украины». В акции принимают участие как молодежь, так и пожилые люди.