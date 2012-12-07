Янукович поручил Кабмину подготовить исчерпывающий перечень админуслуг

Правительство в сжатые сроки должно подготовить законопроекты об определении исчерпывающего перечня административных услуг и размера платы за их предоставление, а также установлении ответственности чиновников за нарушение требований законодательства по вопросам предоставления административных услуг.

Об этом говорится в соответствующем поручении Президента Украины Виктора Януковича, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Кабинету министров и руководителям местных администраций поручено обеспечить открытие на территории Украины сети центров предоставления административных услуг. При этом должен быть определен перечень услуг, которые гарантированно будут предоставляться гражданам в указанных центрах. Речь идет, в частности, об услугах по оформлению земли, разрешительных документов в сфере строительства и регистрации недвижимости.

Одна из ключевых задач реформы - создание Единого государственного портала административных услуг. Глава государства в своем поручении также требует принятия отдельной Государственной целевой программы создания и функционирования информационной системы предоставления административных услуг на период до 2017 года.

Президент обратил особое внимание на необходимости устранения излишнего государственного регулирования сферы использования индивидуального жилья, в частности отмене разрешения на переоборудование, перепланировку жилого дома или помещения.

Правительство также должно обеспечить возможность оформления договоров купли-продажи автомобилей непосредственно работниками МРЭО (без привлечения торговых организаций), а также удешевление стоимости услуг по получению гражданами удостоверений водителя и регистрационных документов на транспортное средство.

Как сообщал УНИАН, в сентябре т.г. вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко заявил, что в 2014 году государственные услуги населению начнут предоставлять в электронном формате. «Уже в 2014 году административные услуги населению начнут предоставлять в электронной форме - начиная от выдачи свидетельства о рождении и заканчивая выдачей свидетельства о смерти», - сказал он.

По словам С.Тигипко, уже разработан единый сайт предоставления административных услуг.