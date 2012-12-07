Кабмин хочет усилить соцзащиту военнослужащих в резерве

Кабинет министров одобрил проект Закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины о службе в военном резерве”.

Как сообщается на Правительственном портале, соответствующий проект закона был одобрен на заседании 5 декабря.

Им предусмотрено внесение изменений одновременно в шесть законов, регламентирующих прохождение службы в военном резерве.

В частности, законопроект предусматривает распространение гарантий социальной и правовой защиты, установленных законодательством для военнослужащих, на резервистов (при исполнении обязанностей службы в военном резерве); предоставление резервистам возможности участвовать в международных операциях по поддержанию мира и безопасности; обеспечение права на прохождение службы в военном резерве женщинам.

«Принятие данного закона позволит обеспечить дальнейшее развитие службы в резерве как составляющей реформирования Вооруженный сил», отмечается в сообщении.

***В 2006 году после одобрения Верховной Радой Украины новой редакции Закона Украины “О воинской обязанности и военной службе” была введена служба в военном резерве.

На сегодняшний день службу в воинских частях постоянной готовности добровольно проходят свыше 2 тыс. резервистов, более 500 из них – офицеры.

Согласно проекту Концепции реформирования и развития ВСУ, число резервистов предусмотрено увеличить до 20 тыс.