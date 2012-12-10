Внесение кандидатуры Азарова на должность премьера оппозиция называет издевательством над украинцами

Повторное внесение кандидатуры Николая Азарова на должность премьер-министра Украины выглядит не иначе, как издевательство над украинским обществом со стороны президента Виктора Януковича, который несет личную и полную ответственность как за правительство, так и за всю ситуацию в государстве.

На этом отмечается в заявлении Объединенной оппозиции «Батькивщина», текст которой передан УНИАН.

«Подав на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Николая Азарова на должность премьер-министра, президент Виктор Янукович взял на себя полную ответственность за провал реформ, углубление социально-экономического кризиса в Украине и последующее обнищание граждан», - отмечается в документе.

«Деятельность предыдущего правительства, возглавляемого Азаровым, стала настоящим стихийным бедствием для нашего государства. С 2010 года золотовалютные резервы Украины уменьшились на 12 млрд грн, а государственный долг на одного человека вырос из более чем 6 до почти 13 тыс грн», - отмечают авторы заявления.

В ней подчеркивается, что «управление Азарова ознаменовалось падениям промышленного производства, выведением в офшорные зоны 72 млрд дол, что равняется двум годовым бюджетам Украины. За это время Украина побила все возможные антирекорды в международных рейтингах инвестиционной привлекательности, легкости ведения бизнеса, борьбы с коррупцией».

«Это правительство ратифицировало Харьковские соглашения и подарило территорию Украины российской военной базе, поддержало закон, направленный на уничтожение украинского языка», - говорится в заявлении Объединенной оппозиции.

«Свою четкую и крайне негативную оценку деятельности правительства Азарова украинцы дали на парламентских выборах 2012 года, когда многие граждане проголосовали против действующей власти и нынешнего курса, поддержав оппозицию», - отмечается в документе.

«При таких провальных результатах Николай Азаров не имеет ни профессионального, ни морального права опять возглавлять Кабинет министров», - подытоживают авторы заявления.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины перед отлетом в Индию внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Н.Азарова на должность премьер-министра.