Янукович продолжит контролировать процесс соцзащиты "чернобыльцев"

Президент Украины Виктор Янукович заверяет, что и в дальнейшем будет контролировать процесс своевременной и полной реализации положений законодательства, а также собственных инициатив по обеспечению социальной защищенности участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, семей погибших и пострадавших.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом говорится в его обращении по случаю Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

«Более четверти века тому назад в условиях смертельного радиоактивного облучения было завершено строительство укрытия над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Сегодня Украина чествует участников ликвидации последствий той страшной аварии. Мы кланяемся их высокому профессионализму, самоотверженности и жертвенности ради грядущих поколений. Многие из тех, кто принял на себя первый удар ядерной стихии, к сожалению, уже ушли в бессмертие, оставив печаль и боль в наших сердцах. Вечная и светлая им память», - говорится в обращении.

В.Янукович выразил «глубокое уважение специалистам, которые в настоящее время выполняют ответственные задачи по минимизации тяжелых последствий крупнейшей в мире техногенной катастрофы», и поблагодарил этих людей за их нелегкий труд.

Он обратился ко всем небезразличным гражданам с призывом «проявлять постоянное внимание к героям-чернобыльцам, чтобы достойно отблагодарить им за наше спасенное настоящее и будущее».

Президент пожелал участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС крепкого здоровья, благосостояния, долгих и счастливых лет жизни.

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