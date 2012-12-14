В России в течение ближайших двух лет курильщиков "изолируют"

Российская Госдума приняла в первом чтении закон, который запретит в России курение в ресторанах и поездах, а также продажу сигарет в киосках, сообщает ВВС.

За подготовленный Минздравом закон проголосовали почти все присутствовавшие в зале депутаты нижней палаты российского парламента: 429 человек, и лишь двое воздержались.

Если во втором чтении в закон не внесут существенные поправки, то в течение ближайших двух лет в России полностью запретят курение в ресторанах, барах и кафе, в подъездах жилых домов, на рабочих местах, на пляжах, на объектах транспортной инфраструктуры и вблизи них, в поездах, в медицинских учреждениях и на детских площадках.

"Реализация данного закона позволит создать в России бездымную среду по принципу так называемого "открытого неба", то есть, курение будет допускаться только в тех общественных местах, которые не ограничены пространством", - заявил депутатам заместитель министра здравоохранения Сергей Вельмяйкин.

Объясняя, в частности, запрет на курение в ресторанах, барах и кафе, Вельмяйкин сказал, что некурящие имеют право "не сидеть в обкуренном зале", а также, что официант за восемь часов работы в накуренном помещении получает дозу дыма, эквивалентную выкуриванию двух пачек сигарет.

Подавляющее большинство парламентариев, принявших участие в дискуссии о новом законе, полностью поддержали запреты, и лишь несколько депутатов, не подвергая сомнению саму необходимость бороться с курением, раскритиковали идеологию и отдельные положения проекта.

Второе чтение законопроекта "Об охране здоровья населения от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" пройдет, скорее всего, в феврале, а финальное третье - до конца весенней сессии.