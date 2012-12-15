В ПФ заверяют, что выплата пенсий обеспечивается в полном объеме

Выплата пенсий в Украине обеспечивается в полном объеме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПФУ, за 11 месяцев нынешнего года выплата пенсий и денежной помощи профинансирована в сумме 213 млрд грн.

"Финансирование декабрьских пенсий происходит в четком соответствии с календарным графиком выплаты", - заверили в ПФУ, отметив, что при этом учтено повышение размеров пенсионных выплат в связи с увеличением с 1 декабря прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность, до 884 грн.