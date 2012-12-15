В столице МЧС открывает пункты обогрева для бездомных

Во всех районах Киева на период сильных морозов МЧС устанавливает пункты обогрева для бездомных - палатки с теплогенераторами, горячими напитками и продуктами питания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУМЧС Украины в г. Киеве, также в каждом пункте, для оказания помощи населению, круглосуточно будут находиться спасатели и работники социальных служб. Граждане, которые нуждаются в помощи, будут обеспечиваться горячим чаем, бутербродами и тому подобное.

Сюда может обратиться каждый, кто нуждается в помощи.

Как отметили в МЧС, пункты будут устанавливаться с соблюдением всех правил противопожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм. Их деятельность будет прекращена после завершения периода низких температур.

По информации пресс-службы, уже начали работу пункты обогрева в Голосеевском, Соломенском, Днепровском районах столицы.