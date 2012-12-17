Азаров: министры несут ответственность за выплату зарплат в профильных отраслях

За выплату зарплат по линии министерств несут персональную ответственность министры, которые их возглавляют, подчеркивает премьер-министр Украины Николай Азаров.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, об этом он сказал сегодня во время заседания правительства.

Н.Азаров отметил, что на зарплаты дополнительно выделено 5 млрд грн, однако из некоторых регионов поступают сигналы о несвоевременности проведения выплат. «Нужно разобраться, почему и где деньги не пошли на зарплаты, и на что были потрачены средства», - поставил задачу глава правительства.

При этом он отметил, что председатели ОГА лично должны объяснить правительству причины возникновения задолженностей.

За выплаты педагогам, работникам культуры, медицинским работникам несут ответственность руководители соответствующих министерств. «Ни по одному министерству не должно быть задолженности», - подчеркнул Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря и.о. премьер-министра Украины Николай Азаров поручил Министерству финансов, Государственному казначейству, главам областных госадминистраций под личную ответственность на протяжении двух дней обеспечить погашение задолженности и ритмичную выплату зарплат в бюджетных учреждениях.

По состоянию на 1 ноября задолженность по выплате заработной платы в Украине составляла 896,906 млн грн.

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