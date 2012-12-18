В Черновицкой обл. работники предприятия «Арго» перекрыли автотрассу. Причина - долги по зарплате

В селе Атаки Хотинского района Черновицкой области работники предприятия ООО ВКТ "Арго" г. Хотин перекрыли автотрассу государственного значения Черновцы - Киев, требуя выплатить задолженность по зарплате.

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из участников акции, с 11.00 часов 60 жителей Хотинского района и соседних сел Хмельницкой области, которые работали на предприятии "Арго", постоянно ходят по пешеходному переходу возле моста через Днестр, на границе Черновицкой и Хмельницкой областей, и таким образом не дают транспорту проехать. В настоящее время образовались километровые колонны автомобилей по обе стороны моста. Ситуацию осложняют климатические условия. Прошлой ночью в северных районах Черновицкой области, прилегающих к Хмельницкой области, сильной метелью замело часть дорог местного значения.

Люди требуют рассчитаться с ними за работу за год — предприятие не работает, но долг по зарплате, по их словам, составляет около 10 миллионов гривен. Они также требуют встречи с председателем Хотинской РГА.

В комментарии черновицким СМИ первый заместитель председателя Хотинской РГА Александр Корнивский заявил, что проблема с зарплатой на этом предприятии действительно существует. «Но нужно понимать, если бы предприятие работало сейчас, долги погасило бы. А так, все имущество находится в залоге банка, который не дает пустить производство», - сказал он.

Руководитель района будет договариваться с людьми, чтобы не создавали проблем для движения транспорта. Затем обещает решить и проблему с долгами.

Сейчас работники милиции, несколько бригад патрульных служб, наблюдают за акцией и не вмешиваются.

Справка УНИАН. Компания ООО ВКТ «Арго» работает в Хотинском районе Черновицкой области более 10 лет. С 2003 года предприятие наладило на современном европейском оборудовании производство металлической тары для пищевых продуктов. В 2008 году продажи компании превысили 500 млн. грн. Предприятие обеспечивает 60% потребностей рынка Украины в этой продукции, а по отдельным позициям и 80%.

Треть своей продукции предприятие экспортирует в страны СНГ и Европы. В частных сегментах российского рынка доля корпорации «Арго» в 2008 году составляла 18%.

В 2009 году из-за смены владельцев и нескольких попыток рейдерского захвата продажи компании упали до 350 млн грн в год и стала накапливаться задолженность по зарплате. Из-за судебной волокиты в борьбе за предприятие в настоящее время все имущество ВКТ «Арго» находится в залоге банка, который не дает пустить производство и выплатить людям деньги.

На предприятии работает почти тысяча человек.