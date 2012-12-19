Основатель Facebook Цукерберг пожертвовал 18 млн акций соцсети на благотворительность

Основатель Facebook Марк Цукерберг пожертвовал 18 млн акций своей социальной сети на благотворительность, направив их некоммерческой организации – Фонду Кремниевой долины, которая займется распределением денежных средств. Об этом Цукерберг сообщил сегодня на своей странице в Facebook.

Исходя из данных о стоимости акций соцсети на момент закрытия торгов 18 декабря, речь идет о пожертвовании почти в 500 млн долларов.

По его словам, 2 года назад он подписал документ, согласно которому обязуется направлять на благотворительность большую часть зарабатываемых средств. Первый крупный проект, получивший пожертвование, как напомнил Цукерберг, помог открыть в городе Ньюарк штата Нью-Джерси более десятка новых школ и подписать контракты с лучшими в США учителями. На этот проект было направлено около 100 млн долларов, передает ИТАР-ТАСС.

“Я очень горжусь работой, которую мы сделали. Сегодня, в качестве пожертвования на новые проекты, мы направили 18 млн акций Facebook фонду Silicon Valley Community Foundation, - написал Цукерберг. – Вместе мы будем искать области в сфере образования и здравоохранения, на которых можно будет сфокусироваться”.